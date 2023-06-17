美議員促布林肯赴大陸前　短暫停留台灣

美國國會對國務卿布林肯在中美關係繃緊之際訪華反應兩極，有共和黨議員聯署去信布林肯，要求他前往中國大陸時短暫停留台灣，以示美國與台灣盟友見面不需北京批准。

聯署信由共和黨眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）發起，另外6名共和黨眾議員共同簽署。信件寫道，布林肯有必要停留台灣，以顯示北京不能決定美國的同盟和夥伴關係，同時促請布林肯親身到台灣，安撫因美國延遲向台交付軍備引發的不安。蒂法尼在Twitter發文指，在中國間諜氣球風波後，解放軍騷擾美軍軍機和艦隻，又傳出中方在古巴設間諜站，「為何布林肯要到大陸向北京叩頭，但冷落在台灣的朋友？」

蒂法尼接受美媒訪問時指，拜登政府要增加接觸台灣，否則在無明顯好處下討好北京將危及美國關鍵利益，台灣是美國在區內的主要經濟和安全夥伴，避免與台灣進行高級別合作和溝通不會令局勢降溫，只會鼓勵北京的霸凌。

民主黨籍參議員梅嫩德斯對布林肯訪華態度正面，相信他可重置美中溝通渠道，特別是軍事方面，從而消除衝突。共和黨人則潑冷水，認為訪華對美中競爭沒有幫助，甚至會損害美國安全，拜登政府以外交和經濟接觸為美國大戰略的核心支柱，是適得其反和危險。