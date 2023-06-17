烏軍南部推進2公里　東部遇俄軍頑抗

烏克蘭副國防部長馬利亞爾周五（16日）指，在南部反攻的烏軍正在積極行動，並在幾個方向推進兩公里。她指出，戰鬥最激烈地區不是頓涅茨克州東部巴赫木特地區，而是在南部，特別是別爾江斯克及馬里烏波爾兩座沿海城市的方向。烏克蘭總統澤連斯基承認，東部攻勢遇上俄軍頑強抵抗。

馬利亞爾宣稱，俄軍在南部扎波羅熱州方向的死亡人數，是烏軍5.3倍。烏克蘭陸軍司令西爾斯基稱東線形勢仍十分緊張，俄軍精銳師在火炮及空中支援下，進入巴赫木特地區。烏軍繼續在不同方向進攻，佔領制高點及森林，以迫使俄軍離開巴赫木特郊區。當俄軍意識烏軍的作戰企圖後，奮起抵抗。俄羅斯國防部表示，過去24小時擊退烏軍10次進攻，其中5次發生在南部戰線維連茨基山脊附近，另外5次則位於東部戰線頓涅茨克市西及西北地區，烏軍在兩地共損失逾415人，5輛坦克、10輛裝甲車、5輛汽車及兩門火炮等。

俄羅斯總統普京稱，烏克蘭反攻以來已損失186輛坦克和418輛裝甲車，且裝備損失與日俱增。他又指，雖然烏克蘭戰略預備隊投入反攻，但未能實現任何目標。他認為，烏克蘭難以承受消耗戰，戰爭儲備快速枯竭後，將不得不完全依賴外國交付。