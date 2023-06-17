美戰略軍機再現蹤　核導彈潛艇或抵歐

俄羅斯總統普京周五（16日）宣布，首批戰術核彈頭運抵白羅斯，聲言要加強威懾西方。面對歐洲核危機因俄烏戰爭而升溫，美國一架可以下達發射核導彈指令的軍機近日飛抵西班牙，外界估計美方戰略核潛艇有可能即將現身當地。

美國海軍一架E6B指揮與通訊中繼飛機周四（15日）飛抵西班牙羅塔，這款軍機對上一次部署羅塔是去年11月5日，美國海軍戰略核潛艇羅德島號同月1日到訪位於西班牙南部的英國海外領土直布羅陀，該艦搭載最多20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。E6B指揮與通訊中繼飛機可以把國家最高指揮當局的指令，傳達給在水下執行威懾巡邏的戰略核潛艇，亦能夠透過空中發射控制系統發射陸基洲際彈道導彈。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所在最新年報提到，全球可以使用的核彈頭數量不跌反升。被問及裁減核武議題時，普京回答「讓他們見鬼去吧」，強調俄羅斯比北約國家擁有更多核武，「他們一直想令我們就減少核武問題展開談判，他們簡直是胡思亂想」。他今年2月21日宣布俄羅斯暫停參與和美國達成的《新削減戰略武器條約》，3月25日宣布在白羅斯部署戰術核武，指美國在歐洲部署同款武器已久。