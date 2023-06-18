【東方日報世界視線】馬克龍敲金磚門　是奸細還是反骨

法國有報章引述愛麗榭宮消息，本月3日法國總統馬克龍致電南非總統拉馬福薩，提出希望馬克龍可代表法國受邀請，參與8月在南非舉行的金磚國家首腦會議，並表示法國也有意申請加入金磚國的體系。這消息驚人之處是法國乃七國集團（G7）成員國之一，G7明顯是和金磚國分庭抗禮的體系。有政經分析家認為，馬克龍此舉是要親近發展中國家，不單止可發揮其影響力，也為「歐洲自主」鋪路，不淪為美國的附庸。

南非總統承諾會接觸其他成員國尋求共識。首先是中國的態度非常重要，北京固然歡迎馬克龍先前訪華加強與中國合作，聲明不會介入台海戰爭及不願當美國的附庸，更是首個歐洲國家用人民幣而非美元或歐元購買中國液化天然氣，然而早前的G7峰會，法國卻聯同其他盟友於會後指中國是現時全球安全及繁榮的最大挑戰。中國會如何評估法國政府的真正意向？

此外，法國前一陣子亦質疑俄羅斯在非洲加強影響力，使法國受排擠。不過，最近馬克龍亦聲言歐洲要提高警惕，不要被捲入美元危機中。相信最反對法國參與8月峰會及加入金磚體系的是俄羅斯，因為普京不可能容許法國以北約成員國身份與美國霸權主義政府全面經濟制裁俄羅斯，最近更聲言全力支持烏克蘭大反攻打敗俄羅斯，卻可加入金磚體系。法國以北約成員國仇俄抗俄的政治身份，想加入不制裁甚至不譴責俄羅斯的體系，無疑是「價值觀」上自相矛盾！

法國有意加入金磚國，其實會遭受不少質疑，首先是目前有意加入金磚國體系的國家如沙特、伊朗、印尼、阿根廷、埃及等，都是一定程度想擺脫美元霸權的發展中國家，也希望建立歐盟及G7以外共同謀求發展的共同利益體系，法國面對它們及G7成員國，明顯兩面不是人，是奸細還是反骨仔？金磚體系的新舊參與國希望可建立並發展中俄與中亞及南半球的經濟體系，自然質疑為何要支持法國這個G7步向經濟停滯或倒退的成員，參與金磚國的發展大計？

或許，法國想加入金磚國體系最大的動機，是希望換掉過去非洲殖民帝國的身份，用親善新形象賺回失去的信任及龐大的經濟利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻