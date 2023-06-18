展示烏克蘭中立條約草案　普京斥基輔出爾反爾

俄羅斯總統普京上周六（17日）表示，俄烏雙方去年3月曾簽署過一項《烏克蘭永久中立和安全保障條約》草案，惟烏方簽署後拒絕承認協議。他認為，俄羅斯兼併烏克蘭領土並無違反國際法及《聯合國憲章》，俄方有權干預及保護反對2014年基輔政變的頓巴斯人民。

普京在聖彼得堡與到訪的非洲國家代表團會面，並首次展示俄烏特使一年多前在土耳其起草的文件。根據草案，烏克蘭須把永久中立寫入憲法，俄羅斯、美國、英國、中國及法國列為擔保國家。草案附錄概述俄烏雙方對和平時期烏克蘭常備軍規模及裝備的建議，俄方提議把烏軍限制在8.5萬，國民警衞軍不超過1.5萬，並擁有342輛坦克、1,029輛裝甲車、96套多管火箭發射系統、50架戰機及52架輔助飛機。烏克蘭則希望武裝部隊規模維持在25萬，允許擁有800輛坦克、2,400輛裝甲車、600套多管火箭發射系統、74架戰機和86架輔助飛機。

此外，雙方還就限制烏軍迫擊炮、反坦克武器和防空導彈等裝備交換意見。普京稱雙方簽署協議草案後，俄軍按照協議規定從基輔附近撤離，烏克蘭隨後卻「把草案扔進垃圾箱」，並背棄一切承諾。他指摘烏克蘭應為談判破裂負責，反問如何保證烏克蘭日後不會背棄協議，但強調俄方從未拒絕談判。