彭博社評論中美關係　華春瑩公開反駁

美國國務卿布林肯訪華前，美國彭博社於上周五（16日）刊登一篇評論文章，認為中國最好聆聽布林肯必須說的話，他訪京時肯定會爭取建立預防措施，防止中美兩軍之間發生意外衝突，如果中方抵制，就是犯錯。中國外交部部長助理華春瑩上周六（17日）駁斥文章，指對許多中國讀者來說，這篇文章是敲詐勒索，作者或編輯可能需要上一堂歷史和地理課。

涉事文章題為《中國最好聽聽布林肯的話》，華春瑩在Twitter點名反駁文章內容，指出若中美發生意料之外的軍事衝突，不會是因為中國派解放軍艦機到美國加州洛杉磯或加州沿岸地區進行挑釁行為，而是美軍艦機抵近中國領土。與中國這等規模的國家打交道時，相互尊重是基本規則。

華春瑩續指，文章主張中國沒有反擊的意願和手段，她質疑作者是否知道中國在韓戰期間抵抗美軍侵略的努力，她又反問美國有否勝出在越南、伊拉克或阿富汗的戰爭，美國已制裁逾1.2萬個中國實體，「美方得到了甚麼？」，若任何人想傷害中國但讓自己毫髮無傷，這是妄想。她重申，中國對對話保持開放態度，同時會在必要時堅決捍衞自身的合法權益。