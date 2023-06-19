日本擬解禁　出口F15戰機引擎予友好印太國家

日本傳媒周日（18日）引述消息指，日本政府有意修改防衞裝備品的出口規則，並擬出方案，解禁出口戰機引擎等自衞隊不再使用的零部件，包括F15戰機引擎。執政自民黨和公明黨周三（21日）起將上述放寬措施的大方向徵集意見，但仍未確定何時可得出結論。

根據《自衞隊法》，日本可向發展中國家提供不再使用的裝備品，但不包括戰機在內的武器，而引擎等零部件也可能被解釋為武器，因此需要與法律進行整合。

報道指，日本政府有意解禁出口的是航空自衞隊F15戰機的引擎。防衞省正推進F15的現代化改裝，但認為當中約100架不適合改裝，正摸索能否有效利用不再使用的零部件。該類F15引擎還可用於許多國家擁有的F16，日本政府認為若能將它們出口給印尼等印太地區友好國家，有望強化安全保障合作。

根據日本現行防衞裝備轉移三原則的運用指針，僅限救援、運輸、警戒、監視和掃雷這5個領域，允許向有安保合作關係的國家出口；而若果決定解禁零部件出口，則可能會在該運用指針中反映。