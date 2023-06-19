智利發現鴨嘴龍新品種　推翻分布範圍看法

科學家10年前在智利發現一副草食性恐龍物種的遺骸，智利大學團隊近日公布研究成果，指遺骸過去從未在南半球見過，推翻長久以來對於鴨嘴龍分布範圍的看法。相關研究目前已刊登在《科學先端》（Science Advances）期刊上。

2013年，探險隊發現上百片淡黃色不明骨頭碎片，因此展開長達10年的研究，最後確定為新的鴨嘴龍品種。該品種被命名為「Gonkoken nanoi」，意思為類似野鴨或天鵝，屬於草食性哺乳類動物，身長長達4米，體重可達1噸，生活在7,200萬年前的南半球南端，即現在的智利巴塔哥尼亞地區（Patagonia）。

研究作者之一、智利大學古生物學主任華加斯（Alexander Vargas）表示，新物種看起來十分輕盈，可以輕易以兩腳或4腳着地的方式，取得高處或地面上的植物來吃。鴨嘴龍大多數在北半球被發現，南半球較為少見。今次發現推翻科學界長久以來對鴨嘴龍分布範圍的看法，後續將研究新品種鴨嘴龍是如何去到智利，並在瀕臨絕種的環境下，是如何單獨生存。