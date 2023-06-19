勞動黨八屆八中全會：射衞星失敗是上半年最嚴重錯誤

北韓官媒周一（19日）報道，執政勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議在上周五（16日）至本周日舉行，最高領袖金正恩亦有出席。會議總結中提及上月31日發射首枚軍事偵察衞星失敗，是該國上半年最嚴重的錯誤，並指示有關部門，要盡快成功發衞星。

會議報告形容，軍事偵察衛星發射是北韓太空開發領域的重大戰略工作，而發射失敗「是最嚴重的錯誤」。報告指，勞動黨第八次代表大會提出的國防力量發展五大重點目標都很重要，但其中軍事偵察衞星開發工作對該國武裝力量的發展前景，和切實做好戰鬥準備方面，具有極其重大的意義。

報告嚴厲批評負責推進發射衞星準備工作的幹部們「不負責任的態度」，並提出了戰鬥任務，指示有關部門幹部和科學家要徹底分析該次發射失敗的原因和教訓，盡快成功發射軍事偵察衛星，「從而為提升人民軍偵察情報能力，在太空開發領域取得更大飛躍發展打開捷徑」。

勞動黨中央委員會政治局在報告中，亦肯定了核武和導彈等各種武器系統開發部門取得的一切成就，並強調國防部門「始終堅持抓好黨中央提出的核武器發展方向和核力量增強路線，以強有力的核武器增產成績」保衞「革命事業」。

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