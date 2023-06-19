俄官稱烏軍反攻南部首勝重奪村莊　俄國防部否認

烏克蘭扎波羅熱州一名俄羅斯任命的官員，周日（18日）承認烏軍已經重新奪該州南部的1條小村莊，被認為是烏克蘭自本月較早發動反攻以來，在該戰線首度獲勝。不過，俄羅斯國防部否認有關說法，稱烏軍被擊退並遭受損失。

俄方任命的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）周日在即時通訊平台發文稱，烏軍已經控制了派特科哈特村（Piatykhatky），俄軍正發炮試圖將它奪回。派特科哈特是南部前線的眾多村莊之一，雖然不就算奪回它也並不代表烏軍取得重大軍事突破，但這是反攻以來南部戰線首度獲勝。烏軍總參謀部每晚發布的最新消息稱，俄軍在該區「處於守勢」，但沒有提及該村莊；而俄國防部同日稱後也在通訊平台發文，稱派特科哈特村擊退烏軍，敵方十多輛坦克和裝甲車被摧毀，也有敵軍被殲滅。

烏軍總參謀部在上周六（17日）表示，當日烏軍對俄軍的駐紮地進行了14次空襲，摧毀了兩個防空導彈系統，襲擊了3個指揮所、兩個人員駐紮區、5個彈藥庫和3個身處射擊陣地的炮兵部隊。

赫爾松州卡霍夫卡水電站大壩被炸毀引發的水災，俄方表示死亡人數增至35人；聯合國駐烏克蘭人道主義協調員布朗周日指摘，俄方拒絕讓救援物資運送到俄控的災區，她敦促俄當局根據國際人道主義法規定的義務行事。