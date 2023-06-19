法製幻影2000戰機難升級　台軍暗示F16V取代

台灣空軍幻影2000戰機操作成本高，法國又遲遲不同意協助升級，淘汰幻影2000消息屢有所聞。台灣傳媒周日（18日）報道，國防部發言人孫立方日前透露，最初向美國採購66架F16V戰機時，已把幻影2000機隊整體狀況納入考慮。

孫立方於例行記者會表示，幻影2000的妥善率及使用狀況均符合標準，機隊在防空作戰需求上並不是一個很嚴重問題，仍可有效應對。60架幻影2000於上世紀90年代引進，部署在新竹基地作為攔截機。2009年數據顯示，幻影2000每小時作業費用為80萬元（新台幣‧下同，約20.4萬港元），一年維修成本高達1,400萬元（約357萬港元）。隨着近年通貨膨脹，操作與維修費用勢必水漲船高，加上法國擔心得罪北京而不願協助台灣升級戰機，因此讓幻影2000提前退役消息不斷傳出。F16V預計2026年全數交付完畢，連同F16A/B升級版本在內，屆時台灣將擁有逾200架F16V。

美國25家軍火商代表上月訪台，傳出向台灣推銷F/A-18E/F超級大黃蜂戰機的消息。惟多位台灣空軍退役將領認為，從後勤及維持戰力角度出發，不支持另購新型戰機。而且，航空公司挖角加劇戰機機師流失問題，導致人手不足。