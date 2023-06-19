烏稱大壩爆炸點位於機房　俄軍曾建射擊位置

美國傳媒周日（18日）指，赫爾松州卡霍夫卡水力發電站水壩爆炸位置是大壩內的一個機房，俄軍此前在該處設置了射擊位置。烏克蘭軍方無人機拍攝到的畫面可見，大壩爆炸決堤前，曾有一輛裝滿炸藥的車輛停泊在水壩上。

報道引述烏軍指揮官指，在水壩爆炸決堤前，俄軍在水壩的關鍵機房建立射擊位置，而該處正正是水壩爆炸的位置。在爆炸前，烏軍無人機拍到數十名俄軍在第聶伯河岸邊紮營，在無掩護下於水壩之間來回行走，反映他們有信心已掌控當地，特別是水壩。美媒取得的影像於上月28日拍攝，見到水壩上停泊了一輛白色汽車，車頂被移除，露出巨大的桶，其中一個桶蓋上似乎裝有地雷，一條電纜通向俄羅斯控制的河流一側，不清楚這輛車停了多久。一名烏軍特種部隊通信官相信，停放汽車目的是阻止烏克蘭人在大壩上的任何前進，而汽車炸彈本身不足以摧毀大壩，可能是想放大機房爆炸的威力，摧毀大壩頂部。

兩名駐守水壩所在地區的烏克蘭指揮官指，決堤後烏軍和俄軍的據點都被迅速淹浸，摧毀裝備，迫使他們重新部署，相信破壞水壩的人是想干擾烏軍補給鏈，以及增加渡過第聶伯河的難度。