台經濟部次長訪波蘭　波蘭眾院訪問團晤蔡英文

台灣經濟部次長陳正祺周日（18日）晚率團啟程訪問波蘭，雙方將在次長級經貿諮商會議上，聚焦討論半導體供應鏈合作及能源產業。台總統蔡英文周一（19日）在台北接見波蘭眾議院外委會副主席巴爾圖斯（Barbara Bartus）率領的訪問團，期待兩地深化夥伴關係。

台經濟部國際合作處周一發布新聞稿表示，陳正祺周二（20日）將與波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克（Grzegorz Piechowiak）共同主持第11屆台波經貿諮商會議，也將進行多項促進兩地雙邊交流的活動，持續深化經貿及產業夥伴關係。雙方將進一步討論氫能、太陽能電池等能源議題，希望深化能源產業合作，應對國際綠能發展趨勢。

蔡英文表示，去年俄烏戰爭爆發後，台灣與波蘭一起面對威權主義擴張的挑戰，協助波蘭境內的烏克蘭難民，未來台灣會持續與波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭重建。她提到，訪問團將到訪新竹科學園區，相信有助拓展雙方科技合作。巴爾圖斯表示，希望台灣與波蘭有朝一日建立直航，波蘭希望可以吸引台灣半導體等投資者，並拓展氫能領域合作。