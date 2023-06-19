足球名宿橫渡英倫海峽　籌100萬英鎊善款

蘇格蘭足球名宿、前利物浦足球隊隊長桑拿士周日（18日）以12小時17分鐘的成績，完成穿越英倫海峽挑戰，成功為一間慈善機構籌集超過100萬英鎊（約1,003萬港元）。

70歲的桑拿士連同5位朋友完成挑戰，全長34公里。其中一名朋友的14歲女兒格里斯特（Isla Grist）身患表皮分解性水皰症。桑拿士稱，他與格里斯特一家相處之後，便發現表皮分解性水皰症造成的極度痛苦以及其每天帶來的挑戰，因此希望為格里斯特以及其他患有相同疾病的人們做點貢獻，於是便有了今次挑戰。

表皮分解性水皰症是一種罕見疾病，患者皮膚容易起水泡，格里斯特更因此接受了65次手術。桑拿士承認自己此前毫不了解該種疾病，他指自己做了20年的足球領隊，從沒有人向他提過相關資訊，直到自己親眼見到它，才知道有多嚴重。他形容格里斯特是一名特殊的女孩，每次和對方在一起時，自己都會流淚。

桑拿士形容穿越英倫海峽是他一生中最困難的挑戰，雖然自己過去16年生活在海邊，但之前從來沒有公共水域游泳過。在挑戰開始前，現任蘇格蘭國家隊門將教練基斯活士表示，希望桑拿士作為他的前領隊能夠獲得好運。