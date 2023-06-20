美艦密歇根號訪韓　為戰略核潛艇預演

美國一艘巡航導彈核潛艇上周五（16日）停靠南韓釜山，外界關注美方何時履行《華盛頓宣言》的承諾，向朝鮮半島派遣搭載核導彈的戰略核潛艇。美國海軍官員向日本傳媒證實，之後會有一艘戰略核潛艇赴韓；專家指這兩款核潛艇的船體形狀一樣，今次訪問可以作為「綵排預演」，有助美韓雙方做好準備。

上周五到訪釜山的美國俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號，1982年服役時屬於俄亥俄級戰略核潛艇，當時搭載24枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。美國海軍其後因應戰略需求減少，決定安排密歇根號、俄亥俄號、佛羅里達號、喬治亞號2002年至2007年接受改造，轉型成為常規對地攻擊及特種作戰部隊的平台，它們不再用於發射核武，而是裝載154枚戰斧巡航導彈及66名特種作戰部隊人員。

日本傳媒周一（19日）引述美國海軍官員報道，美國俄亥俄級戰略核潛艇之後會到訪南韓；密歇根號在技術上不是《華盛頓宣言》列明的戰略資產，但它擁有龐大的火力，今次訪問展示對南韓以至整個地區的承諾。美國智庫新美國安全中心高級研究員舒加特（Tom Shugart）表示，密歇根號可以為戰略核潛艇驗證泊位設施及岸上服務，並協助當地領港員了解處理這類大型核潛艇的方式。

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