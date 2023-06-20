失蹤潛水器去年下潛故障　外部組件受損

營運鐵達尼號郵輪殘骸觀光的美國海洋之門探險公司探險計劃報告顯示，是次失蹤的潛水器「泰坦號」在去年的首次下潛時發生電池故障，須由人手操作連接至升降平台，更令潛水器外部組件受損，同年第二次下潛任務需要取消。該公司報告，去年合共有28人參觀鐵達尼號殘骸地點。

海洋之門探險公司今年4月向負責監督鐵達尼號事務的美國維珍尼亞州地區法院遞交計劃，列出是次探險原定5月初從加拿大紐芬蘭聖約翰斯出發，並於6月底結束行程。法庭文件顯示，泰坦號潛水器重約9噸，到達海底壓艙後擁有中性浮力。泰坦號由鈦和長絲纏繞的碳纖維製成，可承受深海的巨大壓力，能夠潛入4,000米深海，其視窗口是所有深潛器中最大。

在2021年5月一份法庭文件，海洋之門探險公司指泰坦號有無與倫比的安全功能，每次下潛過程中都能評估船體完整性。當時泰坦號已在巴哈馬附近的深海水域和壓力艙進行50多次潛水測試，測試設定環境相當於鐵達尼號殘骸深度。根據去年11月的法庭文件，泰坦號同年第一次下潛時出現電池問題，潛水器的外部組件在高海況下受到適度損害，公司決定取消第二次任務，以便維修和改進操作。