失蹤潛水器乘客曝光　77歲鐵達尼號專家操舵

失蹤鐵達尼號郵輪殘骸觀光潛水器的5名乘客身份陸續曝光，包括知名英國探險家兼富商哈丁（Hamish Harding），以及潛水器營運公司「海洋之門探險」的始創人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），而駕駛員是法國海軍前指揮官納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

58歲的哈丁是杜拜國際飛機經紀公司Action Aviation的董事長，也是三項健力士世界紀錄保持者，紀錄包括使用載有船員的船隻在全海洋下潛持續時間最長。2021年3月，他和海洋探險家韋斯科沃潛入馬里亞納海溝最低深度；2022年6月，他乘坐美國太空公司藍色起源（Blue Origin）的新謝潑德號火箭進入太空。

77歲的納若萊被譽為鐵達尼號世界頂級專家，他曾在法國海軍服役數十年，擔任過指揮官和海軍深潛組隊長。納若萊退役後加入法國海洋開發研究院，曾參加數百次鐵達尼號殘骸的探險活動。至於61歲的拉什在2009年創立海洋之門探險公司，他在1981年19歲的時候成為世界上最年輕的噴氣式運輸機機師。