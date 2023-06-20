特朗普堅稱無辜　指檔案局或插贓嫁禍

美國前總統特朗普周一（19日）繼續在涉嫌私藏機密文件案中堅稱無辜，更把矛頭指向美國國家檔案和記錄管理局（NARA），指控他們去年在海湖莊園取走機密文件箱時可能插贓嫁禍。

特朗普接受美國霍士新聞專訪，是他自被司法部起訴私藏機密後首個電視採訪。特朗普抨擊NARA是激進左翼團體，指他原本和NARA洽商歸還文件，但去年8月卻被對方突襲進入海湖莊園。特朗普指不清楚NARA當時檢走甚麼文件，因為NARA不允許任何其他人進入房間；他擔心NARA拿走了一切，或者把東西塞入海湖莊園房間。

特朗普辯稱，自己未整理文件是因為離開白宮時匆忙，以至放有文件的箱內也裝有他的高爾夫球衫和鞋。自己回到海湖莊園後也想打開箱取出私人物品，不希望直接交給NARA，但實在太忙。特朗普未有反對司法部檢控他拒絕交出機密材料，但堅持自己在等待有時間取出私人物品後，便會交出文件箱，他並非蓄意保留機密材料。

有錄音顯示特朗普承認持有伊朗軍事打擊機密文件，他受訪時否認該文件存在，強調自己是泛指伊朗和其他事情的報紙故事、雜誌故事和文章，毋須解密。對於私藏機密訴訟，特朗普指其辯護將依靠《總統記錄法》和前總統克林頓襪子案的裁決，強調自己一案不是刑事案件，而他手上也已沒有任何高度敏感政府文件。