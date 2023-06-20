中國擬於古巴建立訓練設施　解放軍或在美國家門駐紮

中國被指利用設在古巴的基地監控美國。圖為古巴首都哈瓦那。

美國《華爾街日報》周一（19日）引述現任和前任美國官員消息指，中國正和古巴協商，尋求在古巴北部建立一座新的聯合軍事訓練基地，地點僅距離佛羅里達州海岸約160公里。由於解放軍未來可能會到該基地駐軍，事件已引起美國警惕。

消息官員指出，新的軍事基地或為中國提供一個平台，可以永久在古巴駐軍、擴大情收集，例如針對美國的電子竊聽。根據美方官員說法，中國目前已在古巴設有4個竊聽站，坦言對中國在加勒比海和拉丁美洲的野心感到憂心。

報道指，中古就建立軍事基地一事的討論已進入後期階段，但未有結論。美國政府已和古巴官員聯繫，試圖阻撓此事，並表達對古巴可能讓出主權的憂慮。另外，美國官員透露，中國提議在古巴建造新的軍事基地屬高度機密，內容可信但不完整。

針對《華爾街日報》報道，白宮未予置評。該報早前曾報道指，中國與古巴達成原則協議，同意在古巴打造一個新的竊聽點。白宮當時指報道「不正確」，並未作解釋。惟之後白宮解密情報公開確認，中國自2019年來已在古巴設有搜集情報的設施。