獅子頭二戰遺失　時隔78年重回故土　

日本沖繩縣那霸市首里真和志町一隻用來舞獅的獅子頭道具，在第二次世界大戰時被美軍帶走。沖繩民間組織經與美方聯絡，讓獅子頭最終在時隔78年重回故土。日媒周一（19日）披露更多細節，指獅子頭能夠成功歸還的幕後功臣是一名高中生。

首里真和志町獅子舞保存會的高中生成員目黑仁士出於了解更多歷史的目的，偶然發現那霸市歷史博物館與沖繩縣公文書館的老照片中出現的獅子頭十分相似，其中那霸市歷史博物館的照片是二戰前拍攝，顯示當時的人們與獅子頭的合影，而公文書館的照片則顯示一名美國士兵手持獅子頭，同時附有說明，指該士兵檢到了獅子頭並送給了妻子。

保存會副會長山城秀倫其後以上述照片為線索，最終成功與涉事美國士兵的女兒聯絡。對方如今已70歲，現居於佛羅里達州，她稱獅子頭在其家中保存完好，戰後一直被父親挂在家中當作裝飾，1971年父親去世後，她依然保存着獅子頭，但心裏知道它不屬於父親，也不屬於自己。

獅子頭最終在上月正式回到故土，並在周日（18日）在那霸市首里公民館公開展出，吸引大批民眾前來觀賞。目黑仁士憶述，自己當時發現兩張照片中的獅子頭很像後，驚訝到起雞皮，如今看到它與照片中一樣保存完好，感到很安心。