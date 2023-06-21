歐盟提經濟安全戰略管控高科技出口　中俄是對象

歐盟委員會周二（20日）提出經濟安全戰略方案，管控外來投資和關鍵產品出口，並將審查歐洲企業對外投資案，尤其涉及量子電腦、人工智能和先進半導體三大新科技。文件未有提及對象國家，但外界認為戰略方案的主要對象是中國和俄羅斯。

戰略方案由歐委會主席萊恩公布，預料歐盟政府首腦和國家元首將在下周四到周五（29日至30日）的峰會上討論提案。外界認為，方案是峰會討論最新中國政策的重要一環。根據這項戰略方案，經濟安全的風險來自四個領域，一是供應鏈韌性，包括能源安全；二是關鍵基礎設施面臨的實體及網路安全風險；三是科技洩漏的風險；四是將經濟依賴關係、經貿脅迫武器化的風險。

對於以上風險，歐委會提出經濟安全工具在3方面加強管控：一是外來投資審查，尤其是投資歐盟境內關鍵基礎設施或併購歐洲重要企業；二是出口管制，尤其涉及軍事武器科技、間諜軟體等敏感產品；最新的第三種工具則是管控對外投資，避免歐洲企業將先進關鍵科技輸出到有風險的國家。至於這些政策工具最想要保護的科技，草案中多次提及3個重要領域：量子電腦、人工智能和先進半導體。

萊恩表示，歐洲會成為第一個建立經濟安全戰略的主要經濟體，歐盟將透過此方案促進自身競爭力，以「去風險化」（de-risking）工具保護歐洲，以及結交更多夥伴，包括分散貿易對象。雖然戰略草案只提及俄羅斯侵略烏克蘭後，經濟安全的挑戰增加，未提及他國，但萊恩在記者會中坦言，中國確實是這項戰略的對象之一，但中國仍是歐盟在應對氣候議題等許多領域的合作對象，大部分的貿易和經濟往來都會如常，經濟安全戰略是聚焦在特定極小的領域。