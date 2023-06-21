李強：中德應深化經濟技術合作　為推動全球發展作示範

中國國務院總理李強繼續在德國的訪問行程，他在於周二（20日）下午與德國總理紹爾茨出席中德經濟技術合作論壇閉幕式並發表講話。

李強表示，在當前變亂交織的形勢下，加強合作是互利共贏的正道，也是應當全力去做的正事，強調要把經濟技術合作，作為國際合作的重要基石。他又指，中德應攜手深化經濟技術合作，為加強中歐互利合作、推動全球發展作出示範和引領。紹爾茨則表示，德國不會走逆全球化道路，將堅持開放政策，繼續加強與中國合作，推動兩國合作在疫情後加速發展。德方願同中方通過溝通對話，解決雙方合作中存在的問題。

李強和朔爾茨當天上午共同主持了第七輪中德政府磋商，之後亦共同出席中德企業家圓桌會議。李強向中德企業家代表表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法。政府應該為企業經營創造良好的環境、穩定的預期，讓企業按照市場和經濟規律研判和應對風險，在開放合作中實現互利共贏。

在中德政府磋商前，李強與紹爾茨亦舉行會談。紹爾茨在會談後表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫鈎，去風險不是「去中國化」。德方致力於與中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作。