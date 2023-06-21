尹錫悅會晤馬克龍　允加強尖端產業合作及應對北韓

正訪問法國的南韓總統尹錫悅，周二（20日）到愛麗榭宮與法國總統馬克龍舉行合談，雙方同意在尖端產業及北韓問題上加強合作。

尹錫悅表示，世界正面臨不確定性和多重危機，韓法兩國應把合作範圍，擴大到尖端技術和未來戰略產業領域。他又指，北韓的核武及導彈威脅已超越朝鮮半島和東北亞，對世界和平構成挑戰。南韓作為聯合國安理會新一屆非常任理事國，將與常任理事國法國密切合作加以應對。尹錫悅又指，馬克龍在歐洲國家領導人中率先支援推進烏克蘭重建，南韓將與法國等國際社會保持緊密合作，積極支援烏克蘭恢復和平和戰後重建。

馬克龍則重申，支持朝鮮半島無核化，而為了堅決應對朝核危機，法國將基於守護國際法的共同約定支援南韓，法國也將繼續嚴厲譴責北韓侵犯人權。

尹錫悅同日也出席巴黎的國際展覽局大會，為釜山申辦2030年世界博覽會爭取支持。尹錫悅指出，南韓過往成功舉辦多項大型活動，包括兩屆世博會、1988年漢城奧運會以及2002年韓日世界盃，積累豐富經驗，若獲得2030年世博會主辦權，南韓將舉辦有史以來最完美的世博會。

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