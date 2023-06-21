美退休警及兩名中國公民被指助華獵狐　罪名成立

美國一名紐約市退休警員及兩名中國公民，被指控參與中方的法外遣返「獵狐行動」，通過監視等手段脅迫一名居美中國公民返回中國，紐約市布魯林聯邦法院周二（20日）裁定3人多項相關罪名成立。

現職為私家偵探的退休警員麥克馬洪（Michael McMahon），被裁定充當非法外國代理人及跟蹤罪成，但合謀充當外國代理人罪名不成立。另一被告朱勇（音譯，Zhu Yong）被裁定充當非法外國代理人、跟蹤、合謀跟蹤以及合謀充當非法外國代理人全部罪名成立，面臨最高25年監禁。另一名被告鄭從英（音譯，Zheng Conying），則只有跟蹤和合謀跟蹤罪成，他最高可被判監10年。法院未定判刑日期。

案情指，麥克馬洪、紐約華裔男子鄭從英及朱勇，2020年10月於紐約和新澤西州被捕，朱勇被指於2016年聘請麥克馬洪長期監視一名居住在新澤西州的中國公民，鄭從英則被指控於2018年闖入該中國公民住所，並留下寫有威脅字句的字條。有報道指該名中國公民是湖北武漢市前發改委主任徐進，他因被指控貪污受賄而被中國政府通緝。

麥克馬洪在抗辯時曾表示，以為自己為一間中國建築公司追討被侵吞的款項，並不知道曉其從事的私人長期監視工作背後涉及中國政府。朱勇的代表律師則表示，他相信被告們是在不知情的情況下被利用，稱美國政府應該教育他們如何保持警惕，而不是起訴他們。