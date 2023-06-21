中美關係開始穩定　布林肯料兩國元首未來數月將接觸

美國國務卿布林肯日前訪華，力圖穩定中美關係，他目前已轉抵英國倫敦訪問，明言中美元首接觸是無可取代，相信未來數月兩國領導人會接觸。

布林肯周二（20日）在英國接受美媒訪問，談及剛結束的訪華行程。他指，此行是中美關係回復穩定的開始，美國總統拜登強烈認為中美需要負責任地管控兩國關係，訪華目標是重建高層級溝通。對於中方指兩國在具體議題達成共識，布林肯拒絕透露是關於甚麼，僅指雙方將成立工作組處理芬太尼等存在分歧的問題，亦在台灣問題、俄烏戰事等進行了深入交流。他承認中美有深刻分歧，重要的是負責任地管控，不要讓競爭變成衝突。

被問及此行會否為中美元首未來數月會面鋪路，布林肯指這是一個過程，未來數周至數月，兩國會有更多高層接觸，雙方官員將互訪，他已邀請中國國務委員兼外交部長秦剛訪美，對方同意，兩國會敲定日子。他強調，中美元首接觸是無可取代，拜登與中國領導人相識多年，這是已有的關係，他們直接接觸是十分重要。

拜登周一（19日）表明相信中美關係處於正確軌道，他周二再談及中美關係，指中國領導人對由日本、澳洲、印度和美國組成的「四方安全對話」（Quad）感擔憂，他此前已向對方表明美國不是想利用Quad圍堵中國。