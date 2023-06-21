外國針對德國間諜活動增加　中俄成嚴重威脅

德國情報部門聯邦憲法保衞局周二（20日）發表報告指，中國、俄羅斯、伊朗、土耳其和北韓均加強針對德國的情報行動。俄羅斯攻打烏克蘭、全球與中國關係愈發緊張，令外國情報機構愈來愈針對德國，間諜、網絡攻擊、假資訊行動構成嚴重威脅，特別是來自中俄。

報告指，俄烏戰事是德國內部安全的轉捩點，而中國是經濟和科技間諜行動方面的最大威脅。德國去年是中國在歐洲的最重要投資目標之一，直接投資不只讓中方彌補創新不足和實現技術領先的機會，而且為政治影響、間諜活動和破壞活動打開大門，可對德國國家安全構成風險，損害德國作為工業和技術基地的競爭力，破壞市場經濟規律，最終導致失去繁榮，危及民主、社會凝聚力和德國的獨立。

聯邦憲法保衞局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）表示，德國和歐洲成功加強驅逐懷疑從事間諜行為的俄羅斯外交人員，限制了俄方的間諜活動能力。他相信俄羅斯的行動未來會更秘密和激進，可能利用以假身份偷渡的情報人員，以及增加網攻和破壞行動。被問及中俄帶來的情報風險，哈爾登旺無直接評論，但指俄羅斯情報人員的作風比較健全、可視，他們以經典方式行事，實際上使用情報部門已知的所有手段，部分手段只有從電影才會看到，他們亦不怕極端後果，包括殺人，中國則沒有上述行為。