智庫批美台關係架構過時　美前印太司令倡戰略清晰

美國智庫外交關係協會（CFR）周二（20日）發表報告，警告自中美1979年建交以來，華府處理對台關係40多年的架構過時，變得愈來愈脆弱，中國大陸經濟日益低迷下，可能訴諸民族主義，令台海爆發軍事衝突的可能性增加，呼籲進行各種兵推作準備。美國印太司令部前司令哈里斯（Harry Harris）在CFR研討會上敦促華府，從戰略模糊轉向清晰。

CFR發表《新時代美台關係：因應更強勢的中國》報告，稱軍事實力是陸方考量攻台的最決定性因素，只有針對台海衝突調整美軍在區內部署，並爭取盟邦協助，才能深入改變陸方想法和防止攻擊；呼籲美國尋求日本、澳洲和菲律賓表明在大陸攻台時願提供軍援的範圍和規模，其中日本角色最關鍵。報告又提出，美國、台灣、日本、南韓、澳洲和菲律賓可籌組印太經濟聯盟，並參照俄烏戰爭及台海可能爆發軍事衝突的各種設想進行兵棋推演。

哈里斯表示，美國總統拜登回應美國會否協防台灣時的答覆非常清晰，澄清的都是未經民選或不必面對聯邦參議院的人，無論美國下任總統是誰，拜登4度表態已為「美國會否馳援台灣」問題設定新起點，其他人沒法歸零。他又稱，美國如闡明如何應對大陸攻台，台灣人民能決定要武裝對抗或向大陸投降。美國前參謀長聯席會議主席馬倫（Michael Mullen）敦促華府善用經濟籌碼，反制大陸企圖壓縮台灣國際空間，並倣效美國提供烏克蘭的軍事訓練，長期協助台灣建構防禦能力。