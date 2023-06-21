失蹤潛水器無消息　專家料爆炸是最壞情況

海洋之門潛水器泰坦號周三（21日）仍然失蹤，澳洲悉尼大學的海洋機械人學教授威廉姆斯（Stefan Williams）估計，最佳情況是泰坦號已浮出水面，可用肉眼或雷達定位，最壞情況是泰坦號在水下破裂爆炸。

有報道指出，泰坦號在深海只能使用短訊與水面支援船溝通，失蹤至今仍未回傳短訊。專家認為若泰坦號在海底電力故障，它能夠釋放壓艙物以浮出水面，再使用潛水器上無線電立即與支援船聯繫。若泰坦號事故導致所有電力中斷，或者無線電沒有獨立電源的，潛水器可能會在水面漂浮等待救援。由於乘客無法打開艙門，他們仍需使用緊急氧氣呼吸，寄望4天氧氣耗盡前獲救。

但多名專家認為，泰坦號失去聯絡時已抵達水下3,500米，代表潛水器每平方英寸結構將受到相當於兩噸多的壓力。雖然泰坦號設計下潛到4,000米，但它所使用的碳纖維材料測試不充分，一旦受壓失敗將出現災難性結果，例如船體破裂引發壓力容器故障，將令潛水器如小炸彈爆炸，摧毀所有安全裝置，危及人命。一旦泰坦號失去動力，艙內溫度將迅速跌至攝氏4度。