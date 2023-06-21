烏軍南部反攻困難　俄軍圖全取烏東兩州

烏克蘭副國防部長馬利亞爾周二（20日）承認，烏軍在南部反攻推進相當困難，同時警告必須做好準備，迎接一場艱苦決鬥。她稱俄軍不但在烏克蘭南部頑強抵抗，更在東部企圖推進至盧甘斯克州及頓涅茨克州行政邊界，謀求全面佔領兩州。

馬利亞爾表示，烏軍的戰場表現沒有必要單靠佔領定居點數量及行進公里而衡量，除了收復失地外，還有其他指標可以評估軍事行動的有效程度，但她沒有說明。她聲稱，反攻行動追求多個目標，誓言對俄軍的最大打擊尚未到來。馬利亞爾透露，俄軍向利曼及庫皮揚斯克增兵進攻，包括派出精銳的空降軍部隊，試圖從烏軍手上奪取主動權，兩地守軍受到密集炮火攻擊，強調烏軍至今仍挫敗俄軍攻勢。利曼及庫皮揚斯克，分別位於頓涅茨克州北部及哈爾科夫州東部。後者是一個鐵路樞紐，離盧甘斯克州不遠。

俄羅斯國防部長紹伊古同日指出，烏軍計劃使用M142高機動多管火箭系統（HIMARS）及暴風影巡航導彈，攻擊克里米亞；如果克里米亞受襲，俄方將予以還擊。他又指，烏克蘭在特別軍事行動區以外使用上述武器，將意味美國及英國全面捲入衝突，並立即打擊烏克蘭的決策中心。暴風影巡航導彈由英國提供，HIMARS則由美國供應。