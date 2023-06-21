華批美篡改一中承諾　籲展現溝通誠意

在美國國務卿布林肯完成訪華行程後，中國外交部美大司司長楊濤周一（19日）向中外媒體吹風，闡述有關中美的六大要點及五項共識等。內媒周三（21日）披露更多其他內容，其中楊濤稱中方從不排斥溝通，關鍵是以甚麼方式溝通以及能不能達到效果，溝通不能只尋求自身關切，而忽視對方關切。他又指，涉疆、涉藏、涉港問題非人權、宗教、民族問題，而是涉及中國的主權和領土完整、中國的國家安全的重大問題，不容外部干涉。談到烏克蘭問題，他強調任何國家都不能強迫中方選邊站隊，要求停止對中國企業和個人的非法單邊制裁。

楊濤向內媒表示，溝通首先要相互尊重，平等協商，不能只是說歸說、做歸做。中方願本着相互尊重精神，開展建設性溝通對話，美方也要展現誠意，拿出行動，穩定中美關係需雙方共同努力，相向而行。針對美方將和平解決台灣問題與「一中政策」相關聯，他指美國的一中政策本來乾乾淨淨，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上「與台灣關係法」和「對台六項保證」，都不是中美雙方共識。他批評將和平解決台灣問題作為一中政策的核心內容，並非美方對華政治承諾的重申和堅持，而是篡改。

在烏克蘭問題上，楊濤指中國立場十分明確，也一以貫之，核心思想是勸和促談、政治解決。中方將繼續秉持客觀公正立場，以自己的方式勸和促談，不會做拉偏架、火上澆油的事情，更不會趁機謀利。如真的要選邊，中方選擇和平、勸和促談、政治解決一邊。對於一些國家要求中國不要向俄羅斯提供武器，他指誰在向衝突方提供武器，全世界看得清清楚楚，敦促有關國家停止拱火澆油，停止抹黑誣衊中國。