傳敲擊聲範圍未尋獲潛水器　海岸防衞隊：要保持希望

美國的深海探索公司「海洋之門」一般載有5人、準備參觀鐵達尼號殘骸觀光潛水器，周日（18日）在大西洋深海失蹤，料當地時間周四（22日）早上便會耗盡氧氣。對於一架加拿大軍機在潛水器泰坦號失蹤位置探測到敲擊聲一事，美國海岸防衞隊周三（20日）下午交代最新搜救情況時稱，搜救人員在搜尋探測到聲響周圍搜索後「一無所獲」，仍努力尋找是甚麼發出那些聲響。

第一海岸防衞區的弗雷德里克上尉坦言，仍不知道聲響是甚麼，他說遙控潛水器設備已被重新安置，以尋找聲響的來源，最先檢測到聲響的加拿大軍機的數據，已經分享與美國海軍專家，數據將在未來的搜索計劃中納入考慮。

弗雷德里克續稱，目前的搜索範圍大約是康涅狄格州面積的兩倍，深度達4,000米；搜索範圍已大幅擴張，且「每小時」都在擴大，而搜索過程中也必須考慮不斷變化的天氣條件。

弗雷德里克又指，搜救任務仍在百分之百進行中，海岸防衞隊和其他機構將繼續投入所有可用資源，努力尋找泰坦號和船員，他又稱，泰坦號的乘客有着「有限的」食物和水，可用氧氣只是救援人員在制定計劃和下一步行動時，所分析的「其中一項數據」。他說：「當搜救時，我們必須保持樂觀和希望。」