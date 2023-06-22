失蹤潛水器疑未經安全驗證　專家稱或難逃責任

參觀潛水器泰坦號仍然失蹤，有媒體報道乘客之一的美國深海探險公司海洋之門行政總裁拉什，被指沒有讓泰坦號接受第三方安全驗證。法律專家周三（21日）指出，泰坦號在國際法律灰色地帶運作，不受既有管轄區監管，但即使登船者已簽署生死狀，公司也恐怕會被追責。

海洋技術協會於2018年致函拉什，關注泰坦號安全驗證從缺問題。坎貝爾大學海事歷史學家梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）指出，潛水器不屬國際法管轄範疇，不需受註冊地和目的地政府檢查，而泰坦號由加拿大船隻運載出海並在公海運作，令它不受屬地監管，而這不犯法，但屬於灰色地帶。由於不需進行外部檢查，可能泰坦號因此沒有安裝應答器或緊急信標。梅科里亞諾質疑，海洋之門是如何為第三方安全驗證從缺的泰坦號投保。

史丹福大學法律教授恩斯特龍（Nora Engstrom）指，即使登船者已簽署俗稱「生死狀」的免責條款協議，但當經營者行為鹵莽，大多數法院不會讓它脫罪。維珍尼亞大學法學教授亞伯拉罕（Kenneth Abraham）稱，往例顯示生死狀難以阻止訴訟，而絕大多數審判最終都以和解告終。