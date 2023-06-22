美歐承諾未來1年提供70億美元　助烏克蘭重建

英國首相辛偉誠周三（21日）在倫敦主持召開「烏克蘭復甦會議」，烏克蘭和美歐多國代表出席，承諾在未來12個月向烏克蘭提供約70億美元（約546億港元）援助，支持烏克蘭的重建工作。

俄烏戰事開打至今16個月，辛偉誠在會上呼籲外國政府和商界採取更多措施幫助烏克蘭重建。他指，企業投資烏克蘭的戰爭戰害保障是最關鍵問題之一，宣布成立「倫敦會議戰爭險保險框架」，為降低投資風險鋪平道路，給予投資者採取行動所需的信心，英國將與盟友一起繼續支持烏克蘭的防禦和反攻。

與會的歐盟委員會主席萊恩表示，歐盟將在2024至2027年向烏克蘭提供500億歐元（約4,302億港元），美國國務卿布林肯則指美方會向基輔提供13億美元（約101.4億港元）額外援助，德國亦於今年額外提供3.81億歐元（約32.8億港元）的人道主義援助。烏克蘭總統澤倫斯基視像出席會議，強調烏方需要在「實際項目」獲得更有針對性的幫助，以刺激經濟增長。烏克蘭一名高官指，烏方正尋求400億美元（約3,120億港元）資金支持「綠色馬歇爾計劃」的第一部分，以重建經濟，包括發展無煤鋼鐵工業。