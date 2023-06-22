海洋之門始創人妻子 原來是鐵達尼號乘客後人

失蹤觀光潛水器泰坦號的乘客包括所屬公司海洋之門始創人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），美媒周三（21日）發現原來拉什的妻子溫迪（Wendy Rush）是1912年4月在大西洋沉沒的鐵達尼號一對富商乘客後人。

溫迪是美國零售巨頭、德裔美籍猶太商人施特勞斯（Isidor Straus）和其妻艾達（Ida Straus）的玄孫女，施特勞斯生於1845年，是美國梅西百貨的共同擁有者，夫婦當年是鐵達尼號頭等艙乘客，船上最富有乘客之一。鐵達尼號的生還者憶述，郵輪出事時施特勞斯在婦孺仍然待救的情況下，拒絕登上救生艇，艾達亦堅持不離開丈夫，二人在郵輪沉沒時手挽手留在甲板，最終命喪大西洋。施特勞斯的遺體於兩周後被發現，艾達的遺體則至今未尋回，經典美國電影《鐵達尼號》中亦有描述二人故事的情節。

溫迪原姓韋爾（Weil），是施特勞斯夫婦其中一名女兒米妮（Minnie）的後代，米妮於1905年嫁給理查德．韋爾（Richard Weil），二人的兒子小理查德．韋爾（Richard Weil Jr.）曾任梅西百貨高層，其子理查德．韋爾三世（Richard Weil III）就是溫迪的父親。