智庫指俄主要從華購軍事技術　60%關鍵部件源自美國

美國《新聞周刊》周三（21日）報道，俄羅斯正利用制裁漏洞購買西方技術，用於對烏克蘭軍事行動，其中大部分部件經過中國購買，而俄羅斯武器中超過60%的進口關鍵部件來自美國公司。

烏克蘭智庫基輔經濟學院研究所分析，俄羅斯在去年3月至12月間進口總值203億美元（約1,583億港元）的軍事裝備相關部件，較發動烏克蘭軍事行動前僅下降15%。相關技術來自155間公司，其中59間公司總部位於美國。烏克蘭已從58件不同俄羅斯關鍵軍事設備中發現1,057個外國部件，微晶片和處理器佔總進口量近一半，涉及的軍備包括Kh59巡航導彈、Kh101巡航導彈、口徑巡航導彈及伊斯坎德爾K型巡航導彈，以及裝甲車和無人機等。

中國是至今向俄羅斯轉運微晶片和其他技術的最大轉運國，去年10月至12月間，俄羅斯從中國賣家進口87%微晶片，其中只有40%是在中國生產。專家指出，大多數俄羅斯進口軍民兩用產品的部件被多次出售和轉售，最終在中國等國家出現，再由俄羅斯空殼公司購買並出口回俄羅斯，難以追查。除中國外，土耳其亦成為運送關鍵部件到俄羅斯的重要渠道。