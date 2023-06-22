洞穴現5.7萬年凹槽　出自尼安德特人之手

法國中部盧瓦爾山谷一處洞穴多年前被人發現有古代工具以及透過手指造成牆壁凹槽，到底由誰人留下一直成為謎團。經長期研究，多名研究人員估計它們是由古代人類尼安德特人留下，距今超過5.7萬年歷史。有關發現周三（21日）已在《公共科學圖書館：綜合》發表。

上述洞穴早於1846年被人發現，直至1970年代開始遭到更廣泛挖掘。研究主要作者、圖爾大學考古學家馬凱 (Jean-Claude Marquet）當時已開始便研究洞穴，並發現覆蓋洞穴牆壁標記，包括動物留下清晰爪痕，以及人類手指按下凹槽。

由於尼安德特人及近代人類可能曾於某個時段寄居洞穴，研究人員不禁產生疑問，那些凹槽創造者到底是尼安德特人抑或近代人類。考慮到洞穴入口在近代人類出現前已被封鎖，馬凱及其團隊推斷凹槽是出自尼安德特人之手。

澳洲葛里菲斯大學蘭利（Michelle Langley）沒有參與上述研究，但她相信近代人類絕不可能於5.7萬年前在洞中出現，若洞穴關閉時間說法正確，那麼尼安德特人在洞穴出現理論基礎便相當紮實，特別是洞中出土由尼安德特人製造石器。