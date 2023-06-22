防無聲滅絕　海洋科學家考察珊瑚品種

海洋科學家相信澳洲仍有部分珊瑚物種未被記錄。

為了防止部分新物種無聲無息消失，多名海洋科學家早前在澳洲西澳省埃克斯茅斯灣及寧格魯岸礁花5周時間，採集不少珊瑚樣本，發現約32種之前可能未被發現的鹿角珊瑚品種。

寧格魯海岸周圍存在約289種珊瑚，是否被正確識別成為研究人員關注問題，理由是部分珊瑚實際可能是不明物種。為此詹姆士庫克大學及昆士蘭博物館科學家着手研究，在22個地點收集508個珊瑚標本，其中在埃克斯茅斯所收集58種鹿角珊瑚，部分相信從未被科學界記錄過。

科學家從上述珊瑚中提取脫氧核糖核酸（DNA），把其送往美國分析，之後再取回數據，預計需要大約一年時間得出實質性結果。昆士蘭博物館高級科學家布里奇（Tom Bridge）表示，研究人員現時可使用與檢測病毒類似技術採樣。他質疑科學家過去相信或以為掌握知識，有時候可能會產生誤解。

此外，歐洲探險家早於1800年至1803年曾在寧格魯收集珊瑚樣本，研究人員預計同時會透過古代留下繪畫，與現時樣本對比，從而梳理出是否有新物種。布里奇強調會確保不會把已命名物種當作新物種，目前仍有很多工作要做。