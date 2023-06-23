全漁聯向經產相交請願書　反對核污水排海

日本政府力爭在今年夏季前後開始將福島第一核電站的核污水排放入海，日本全國漁業協會聯合會（簡稱全漁聯）會長坂本雅信周四（22日）在東京的經濟產業省，與經產相西村康稔會談。坂本向西村提交請願書，表示全漁聯反對核污水排海「絲毫不變」。

全漁聯當天召開大會，作出了特別決議，對於中央政府為幫助漁業設立500億日圓（約27億港元）基金，以及召開說明會來積累漁業者信賴的做法，表示「鄭重對待」；但無法消除未來仍將持續的不安，要求中央政府向漁民及國民作出說明、擔保排水的安全性以避免形象受損，並且繼續支援漁民。坂本交付給西村的請願書中寫入了以上決議，並在在會談中向西村強調：「排放處理水是生死攸關的問題。如果要排放，希望中央政府將來持續負起全部責任。（全漁聯）依然反對在沒得到我們理解的情況下排放。」

西村則表示，核電站的廢爐工作長期持續，不安情緒是可以理解的，政府將繼續向漁民說明。他續指，政府今後將根據設施建設的完成情況，以及國際原子能機構安全性驗證報告的發布情況，來考慮具體的排放時間。