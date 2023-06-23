【東方日報世界視線】德極右異軍突起　政局慘變大爛攤

德國極右另類選擇黨於2013年成立，倡導反對德國建立歐元區變成支援窮困成員國，主張恢復使用德國馬克。後來加入反移民這政治課題，關心德國國家民族及社會文化認同，不被其他國家如美國、法國等支配。2015年德國流入近百萬難民及尋求政治庇護者，引發另類選擇黨更大聲勢反對政府的移民寬容政策。

2017年大選，另類選擇黨成為第三大黨，但到了2021年，由於宣揚反對防疫和社區封鎖政策，加上不支持積極推動防止氣候惡化政策，因而喪失支持，在全國大選整體支持跌至第5位。可是，由於反對執政聯盟拱火俄烏戰爭引發經濟衰退，加上剛公布2022年的德國人口統計數字，德國人口增加1.3%，主要是110萬以烏克蘭人為主的新移民，使民眾更憂慮及反對移民湧入，以及更傾向支持另類選擇黨。

最近，另類選擇黨在不同民意研究機構的調查中顯示，其民意支持急升到18至20%之間，與中間偏左主導執政的社會民主黨並駕齊驅，排在基督教民主聯盟陣營（28%）之後，成為第二或第三勢力。這個轉變，最大的政治震盪是在現時民意下，執政的社會民主黨（19%）、綠黨（16%）及自由民主黨（6%），加起來只有41%民意支持，執政岌岌可危。執政聯盟面對的最大威脅，是最近的民意調查，只有41%受訪者認為政府執政合格，54%受訪者認為不合格。

如今執政聯盟唯一可以鬆口氣的，是看到民意中只有26%受訪者認為反對派基督教民主聯盟會做得更好，49%認為一樣差，21%認為會更差；民眾對其不寄厚望，是因為它在俄烏戰爭立場上，與親美反俄的執政黨派如出一轍。

由於執政聯盟3黨民意都在下滑，使它們更避免互相傾軋，否則若它們有任何一方退出，政府倒台，3黨在重新大選中將會一同慘敗。德國政壇的亂局在歐盟有高度示範作用，若俄烏戰爭延續下去，德國經濟會持續衰退，社會會更反對挺烏的執政聯盟。如今3黨中只有社會民主黨不完全是親美反俄的死硬派，但即使它釜底抽薪推動俄烏停戰和談，除了美國不悅，也只有極左的左翼黨及極右的另類選擇黨支持，根本無力掌權及改變大局。如今德國政局是一個無從收拾的大爛攤，歐盟主戰執政黨派也在面對同樣的危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻