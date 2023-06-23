烏軍損失逾1.3萬　普京：西方軍援難彌補

俄羅斯總統普京周四（22日）主持聯邦安全會議，指出雖然烏克蘭持續接收西方軍援，但不能彌補在戰場上的兵力損失。聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫估計，烏軍反攻至今損失逾1.3萬人及大量裝備。

普京表示，軍事裝備當然可以再另外提供，但可供動員的預備役不是無限。他指烏克蘭的西方盟友似乎準備在與俄羅斯的戰鬥中，讓烏克蘭戰至最後一人。惟普京提醒，烏克蘭的進攻潛力仍未用盡，尚有部分戰略預備隊未投入戰場，呼籲軍方制訂作戰計劃時留意。有俄方官員透露，烏克蘭在本月4日至21日損失246輛坦克、595輛裝甲車、424輛汽車、279門身管火炮及迫擊炮、42門多管火箭發射器、兩套防空系統、10架戰機、4架直升機及264架無人機，烏克蘭接收81輛西方製坦克中13輛已毁掉。

俄羅斯國防部長紹伊古稱，透過常規途徑招募11.4萬名合約軍人，常備軍增加了5.2萬名志願者。志願者將列為預備役，往烏克蘭作戰前接受必要訓練。他預計，可供西方國家採購及送往烏克蘭的蘇聯製武器已所剩無幾，無論西方本年提供多少剩餘同類武器及西方裝備，將不會顯著影響戰局。