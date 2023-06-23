占士金馬倫：泰坦號與鐵達尼號是非常相似的悲劇

美國周四（22日）證實失聯觀光潛水器泰坦號在北大西洋深海發生內爆，船上5人全數罹難。美國經典電影《鐵達尼號》的導演占士金馬倫向美媒表示，泰坦號事故與鐵達尼號災難是非常相似的悲劇，對此感到震驚，兩者都是不理會警告，並在同一地點發生。

占士金馬倫指，鐵達尼號船長多次被警告注意郵輪前方有冰山，但他在晚間全速駛入冰原，結果導致許多人喪生。他表示，深海潛水探險本質上是危險的，自從使用專用潛水器的深潛在1960年代真正流行以來，幾十年來沒有發生任何其他重大事故，並形容深潛是一門成熟的藝術。

占士金馬倫曾於2012年3月26日乘坐潛水器深海挑戰者號抵達太平洋下約1.1萬米深處的馬里亞納海溝，他提到在真正製造深海挑戰者號前，花逾3年時間用電腦模擬潛到馬里亞納海溝最深處的「挑戰者深淵」，之後又對潛水器反覆進行壓力測試。他指出，深潛圈子很多人都非常關注泰坦號，不少深潛工程業界人士甚至曾去信營運泰坦號的公司海洋之門，指公司所做的事太過實驗性，不能運載乘客，需要經過認證。