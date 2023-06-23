烏軍機師或赴羅馬尼亞　學習操作F16戰機

美國新聞網Politico周四（22日）報道，西方國家聯盟考慮在羅馬尼亞，訓練烏克蘭空軍機師駕駛美製F16戰機。美國國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利，上周已聽取進展簡報，奧斯汀承認仍有很多工作處理。

報道引述一名西方官員指，烏克蘭鄰國羅馬尼亞是其中一個訓練地點選址。有美國國防部前任及現任官員指出，西方國家聯盟正努力談判一份關於在羅馬尼亞開展戰機訓練的合約，F16製造商洛歇馬丁將負責訓練。荷蘭國防部發言人表示，合作夥伴正努力在東歐建立一個F16訓練中心，但捐贈戰機討論未有定案。丹麥代理國防大臣波爾森稱，希望能在7月維爾紐斯北約峰會上提出一個概念，相關培訓工作將在今年夏天稍後開始。

對於是否就烏軍機師在羅馬尼亞受訓一事談判，羅馬尼亞國防部既沒證實，但亦不否認。聲明指，羅馬尼亞歡迎北約盟友建立聯盟，提供F16機師訓練的倡議，重申正與北約、歐盟、戰略夥伴及烏克蘭合作，確保烏克蘭有能力抵禦俄羅斯侵略。羅馬尼亞空軍擁有17架購自葡萄牙的二手F16，並向挪威增購32架退役F16。羅馬尼亞國防最高委員會早前宣布，決定向美國採購F35隱形戰機。