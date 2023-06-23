泰坦號失聯5日　鐵達尼號船首附近發現殘骸

觀光潛水器泰坦號證實在北大西洋遇險，內爆解體，5名乘客全數罹難。以下是泰坦號事件發展時間線：（美東時間）

【2023年】

●6月16日

觀光團從加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯出發，前往東南偏南約700公里海域，準備參觀在深海約3,800米的鐵達尼號殘骸。

●6月18日

凌晨4時：泰坦號原定下潛時間。

早上8時：泰坦號正式下潛，原定歷時2小時前往鐵達尼號殘骸。

早上9時45分：泰坦號與水面船隻失去聯絡。

下午3時：泰坦號原定上水時間，但沒有現蹤。

下午5時40分：泰坦號母船極地王子號向美國海岸防衞隊通報潛水器逾時未上水，位置是美國麻省科德角東面約1,666公里海域。

●6月19日

美國和加拿大海岸防衞隊派出飛機和船隻到涉事水域搜索，部署聲納探測裝置。

●6月20日

支援搜救的一架加拿大P3獵戶座海上巡邏機探測到水下噪音，安排遙控潛水器探索噪音來源。美媒指，探測到的是敲擊聲，頻率是每隔30分鐘一次。

●6月21日

美國和加拿大海岸防衞隊、美國海軍、營運泰坦號的公司海洋之門成立聯合指揮中心，探測到更多水下噪音，並擴大搜索範圍，配備深海潛水器的法國研究船加入搜救。

●6月22日

早上7時08分：泰坦號的氧氣耗盡，兩艘遙控潛水器亦於早上部署到涉事海域。

早上11時48分：美國海岸防衞隊指遙控潛水器在距離鐵達尼號船首不足500米處，發現大片殘骸場。海岸防衞隊至下午公布泰坦號證實遇險，相信曾發生災難性內爆，5名乘客可能是即時死亡。