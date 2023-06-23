拜登晤莫迪　美國將在印度生產戰機引擎

美國總統拜登周四（22日）在白宮，與印度總理莫迪雙邊會談並發表聯合聲明，確認兩國加強商業及國防等領域合作，以抗衡中國在全球日益增強的影響力。根據拜登與莫迪簽署的協議，美國通用電氣將與印度斯坦航空工業有限公司合作，在印度生產供光輝戰機使用的引擎。

莫迪國是訪問美國，獲拜登以最高規格的歡迎儀式款待，在白宮舉行國宴。兩人閉門會談兩個半小時，聯合聲明提及東海及南海緊張局勢加劇，強調維持國際法及航海自由的重要。兩國簽署多項協議，涵蓋半導體、關鍵礦產、科技、太空合作、國防合作及銷售。部分協議是為了實現供應鏈多元化，以減少依賴中國。按照新協議，部署印太的美國海軍艦隻日後可停靠印度港口維修，印度同意向美國採購MQ9B海上衞士無人機。

拜登指出，本世紀世界面臨的挑戰及機遇，需要美印合作及發起領導作用。莫迪表示，脅迫及對抗對印太地區帶來不穩，維持地區穩定是印美夥伴關係的主要關注。莫迪應邀在美國參眾兩院聯席會議發表演講，他指印度即將成為全球第3大經濟體，呼籲透過對話結束俄烏戰爭，並強調印度是世界上所有信仰的家園，簡接回應外界對印度打壓少數族群的批評。