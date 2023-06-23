泰坦號乘坐者包括富商父子　海洋之門始創人同喪命

遇險觀光潛水器泰坦號的5名乘坐者全數罹難，營運泰坦號的公司海洋之門周四（22日）發聲明指，死者都是有冒險精神的真正探險家，對探索和保護海洋有深刻熱情。以下是死者的生平簡介：

【哈丁（Hamish Harding）】58歲

哈丁是著名商人、探險家及機師，他1964年6月24日在英國倫敦出生，約6歲時跟父母到香港，至他11歲搬回英國。哈丁在劍橋大學取得學位，曾於印度、阿聯酋等地工作，至2003年創立總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation。他也是知名冒險家，去年6月乘坐美國航太公司藍色起源（Blue Origin）的火箭到太空。

【達烏德（Shahzada Dawood）】48歲

達烏德生於1975年2月12日，生前是總部設於巴基斯坦卡拉奇的能源投資公司Engro集團副董事長，Engro集團投資領域橫跨能源、農業、石化與電信。

【蘇萊曼（Suleman Dawood）】19歲

蘇萊曼是達烏德的兒子，在英國蘇格蘭格拉斯哥斯特拉斯克萊德大學就讀商科。

【納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）】77歲

法國探險家兼潛水家納爾若萊綽號「鐵達尼先生」，他1987年領導第一次的鐵達尼號打撈探險。他曾於法國海軍服役25年，生前潛水探勘鐵達尼號殘骸超過30次，並監督約5,500件物品的打撈任務，其中包括在洛杉磯展出的一塊重達20公噸的碎片。

【拉什（Stockton Rush）】61歲

拉什於1962年3月31日在美國加州三藩市出生，他年僅19歲已成為當時全球最年輕的噴射運輸機機師，1984年成為麥道公司F15戰機計劃的飛行測試工程師。他於2009年成立海洋之門，總部設於美國華盛頓州，經營旅遊潛水。他的妻子溫迪（Wendy Rush）是德裔美籍猶太商人施特勞斯（Isidor Straus）和其妻艾達（Ida Straus）的玄外孫女，施特勞斯夫婦是鐵達尼號乘客之一，並在郵輪沉故時遇難。