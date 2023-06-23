優生保護法實施　逾2.5萬人強制絕育

日本二戰後頒布《優生保護法》，通過對身心障礙人士實施絕育手術，防止誕下基因不良後代。《優生保護法》至2019年才裁定違憲，日本國會最新報告顯示，有超過2.5萬人在未經同意及壓力下接受絕育手術，最年輕受害者僅9歲。

報告長達1,400多頁，詳細說明1948年至1996年間，接近1.65萬宗絕育手術在未經同意下執行，受害人大多是女性，當中包括一對年僅9歲的男女童。超過8,000人迫於壓力同意絕育，還有近6萬名婦女因患有遺傳疾病被迫墮胎。許多受害人獲告知接受闌尾手術等常規治療，但實際上摘除子宮或睾丸。一名77歲受害人表示，16歲時在不知情下接受「神秘手術」，後來才知無法生育，丈夫得悉後要求離婚。她因此出現精神創傷，後來更診斷出創傷後壓力症候群，無法繼續工作，而手術後遺症亦令她要經常去醫院。

內閣官房長官松野博一表示，政府已深刻反思強制絕育帶來的巨大痛苦，並深表歉意。日本政府於2019年同意向每名受害人賠償320萬日圓（約17.5萬港元），但申請期限將於明年4月截止，至今只有1,049人收到賠償。