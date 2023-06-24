瓦格納進入羅斯托夫　俄軍坦克戒備　裝甲車守莫斯科

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團始創人普里高津與俄羅斯政府正式決裂，被起訴武裝兵變。普里高津周五（23日）宣布，瓦格納士兵已進入俄羅斯南部接壤烏克蘭邊境的羅斯托夫州（Rostov）。羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫提高軍事戒備，街頭部署大批軍車和全副武裝的軍警，甚至有坦克現蹤。首都莫斯科亦部署大量軍車戒備，氣氛緊張。

頓河畔羅斯托夫是俄羅斯南部地區軍事總部，普里高津說：「瓦格納士兵已越過國家邊境，邊防人員出來迎接並擁抱瓦格納的戰士，瓦格納部隊進入頓河畔羅斯托夫，俄羅斯國防部派出強徵的義務兵，他們都是18歲，都讓到了一邊。瓦格納不攻擊孩童。」他續指，防長紹伊古會殺害孩童，他派未經訓練的小伙子對付瓦格納，瓦格納只與經驗豐富的軍人作戰。他揚言：「如果有人妨礙我們，將消滅他們所有人，我們會一路走下去。」

羅斯托夫政府呼籲民眾留家切勿外出，保持冷靜，執法部門正採取一切必要措施確保居民安全。俄軍封鎖頓河畔羅斯托夫多條街道，有軍車在街上巡邏，羅斯托夫警方宣布啟動「堡壘計劃」，相關人員已被告知需要做好充分準備；有指莫斯科亦已啟動堡壘計劃。