普京廚師創瓦格納　介入中東非洲衝突

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團是由商人、有「普京廚師」之稱普里高津（Yevgeny Prigozhin）早年成立，曾介入烏克蘭、中東及非洲等地衝突，一度與莫斯科政府關係密切。它年初曾被美國政府定性為跨國犯罪組織，多間相關公司遭受制裁。

61歲的普里高津年輕時曾因被判搶劫及欺詐罪成，之後開始賣熱狗，曾是克里姆林宮廚房供應商，因此獲稱為「普京廚師」。他早年多次否認與瓦格納集團有關，至去年承認該僱傭兵公司正是由他成立。

2014年，瓦格納集團正式成立，同年與親俄武裝分子合作，介入烏東衝突。在敍利亞內戰一役，其成員成為執行俄方任務主力，同時協助敍利亞能源國企奪回天然氣及石油設施，開始走入大眾視線。自俄羅斯去年對烏發動「特別軍事行動」後，瓦格納集團亦有介入。普里高津上月宣稱瓦格納集團攻陷烏東戰略重鎮巴赫木特，僅憑私人企業力量就攻陷一座城市。

美國國家安全委員會發言人柯比去年12月估計，瓦格納集團當時共有5萬名成員正身處烏克蘭，分別是1萬名僱傭兵及另外4萬名來自俄羅斯監獄犯人。