俄媒發講話全文　普京批叛軍背後捅刀

針對僱傭兵公司瓦格納集團叛變，俄羅斯總統普京周六（24日）發表全國電視講話，強調政府不會允許內戰悲劇重演，將保護國家及人民免受任何威脅，包括內部背叛。以下是普京發言全文：

我現在向俄羅斯公民，向武裝力量、執法機關和特種機構人員，向正在戰鬥崗位奮戰、擊退敵人進攻的戰士和指揮官發表講話，我知道你們表現十分英勇，因為今天凌晨我再次與所有方向的司令員進行了交談。我現在向那些因為受到欺騙或威脅而被卷入犯罪冒險，被推上重罪（武裝叛亂）之路的人發表講話。

俄羅斯在為自己的將來做艱苦鬥爭，在擊退新納粹分子及其主人的侵略。事實上，與我們對抗的是西方整個軍事、經濟和訊息機器。我們在為我們人民的生命和安全，為我國的主權和獨立而戰，為繼續作為俄羅斯這個擁有千年歷史的國家而存在的權利而戰。

這場戰鬥決定著我國人民的命運，需要團結一切力量，眾志成城，有責任擔當。所有可以削弱我們的東西，可能被利用以及正在被外敵用來從內部瓦解我們的一切紛爭，都應拋到一邊。

因此，分裂我們的團結的行為實際上是對本國人民、對正在前線奮戰的戰友的背叛。這是在我們國家和人民的背後捅刀。

1917年，俄羅斯就曾遭受這樣的打擊，當時在經歷第一次世界大戰，但勝利卻被竊取。陰謀、爭吵，以及在軍隊和人民背後玩弄權術，演變成了劇烈動盪，軍隊癱瘓，國家分裂，大片領土喪失，最終釀成內戰慘劇。

俄羅斯人殺害了俄羅斯人，兄弟殺害了兄弟，而各種政治冒險家和外國勢力卻通過分裂國家而謀取了私利。

我們不會讓這種情況再度重演。我們將保護我們的人民和我們的國家地位不受任何威脅，包括內部背叛。

而我們所遭遇的恰恰是背叛。過度的野心和個人利益導致了背叛，背叛了自己的國家，自己的人民，以及與我國其他部隊為之並肩作戰，瓦格納集團戰士和指揮官為之犧牲生命的事業。解放蘇勒答爾和巴赫木特，解放頓巴斯城市和村鎮的英雄們，為新俄羅斯、為俄羅斯世界的統一而戰鬥並獻出了生命。他們的名譽和榮耀也被那些試圖組織叛亂，將國家推向無政府狀態和兄弟相殘境地，使國家走向失敗並最終投降的那些人所背叛。

我再重複一遍，任何內亂都是對我國國家地位，對我們這個民族的致命威脅。這是對俄羅斯、對我們人民的打擊。我們保衞祖國免受這種威脅的行動將是強硬的。所有故意走上背叛之路的人，所有準備武裝叛亂，走上勒索和恐怖手段之路的人，必將受到懲罰，承擔法律責任以及對我國人民的責任。