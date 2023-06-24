烏軍預備隊主力未反攻　俄軍預判敵情加強防禦

烏克蘭陸軍司令西爾斯基周五（23日）首次透露，預備隊主力仍未投入對俄軍的反攻中。他指不能低估敵人，俄羅斯總參謀部已預判到烏軍出現在危險方向，並建成難以突破的堅固防禦。

西爾斯基接受英國《衞報》專訪，稱主力部隊還未投入戰鬥，正在搜索及探測敵人防禦的薄弱環節。他表示，烏克蘭與所有人希望立刻取得大勝，但準備過程需時，因為雙方集結大批軍隊及物資，還有工事障礙。他承認，頓涅茨克州巴赫木特附近的謝列布良斯基森林爆發艱苦戰鬥，俄軍從烏克蘭南部抽調主力北上，守軍壓力巨大。談及烏克蘭東部形勢時，西爾斯基認為俄軍試圖掌握主動權，形勢十分困難。他指出，麾下部隊士氣高昂、訓練有素及準備充足，相信可在俄軍防線找到突破口及加以利用。烏克蘭總參謀部為反攻而新編12個旅，其中9個由北約提供裝備，相信目前有3個旅投入反攻。

烏克蘭外長庫萊巴預言，日後將發動多輪反攻，直至完全趕走俄軍，而美援M1坦克將在未來反攻中動用。總統辦公室顧問波多利亞克批評西方國家對烏克蘭的軍援太慢，令俄軍有充分時間準備防禦陣地。